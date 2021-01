Un uomo ha vissuto tre mesi in aeroporto per paura del Covid (Di lunedì 18 gennaio 2021) Un uomo ha vissuto per tre mesi all'aeroporto di Chicago per paura di essere contagiato dal Coronavirus. È la storia di Aditya Singh , disoccupato di 36 anni residente in California, che dal 10 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Unhaper treall'di Chicago perdi essere contagiato dal Coronavirus. È la storia di Aditya Singh , disoccupato di 36 anni residente in California, che dal 10 ...

HuffPostItalia : Un uomo ha vissuto per 3 mesi nell'aeroporto di Chicago 'per timore del covid' - SkyTG24 : La polizia ha arrestato un uomo che ha vissuto per tre mesi all'interno dell'aeroporto internazionale di Chicago-O'… - AnitacettaAnita : Ecco la chiave per un uomo felice... Mai vissuto in un condominio!!!! ??#leredita - ANDREATRALLI1 : RT @SkyTG24: La polizia ha arrestato un uomo che ha vissuto per tre mesi all'interno dell'aeroporto internazionale di Chicago-O'Hare. L'uom… - Marilenapas : RT @SkyTG24: La polizia ha arrestato un uomo che ha vissuto per tre mesi all'interno dell'aeroporto internazionale di Chicago-O'Hare. L'uom… -