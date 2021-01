Napoli | domani si può chiudere per Milik al Marsiglia | i dettagli

(Di lunedì 18 gennaio 2021)può essere la giornata decisiva per il passaggio di Arkadiuszal. Ilha trovato l’accordo con i francesi Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio,dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Arkadiuszal. L’accordo fra i due club è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più 5 di bonus oppure di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita. Ilal momento sta lavorando al rinnovo di, passaggio necessario per il trasferimento in prestito dell’attaccante polacco alla squadra francese. Leggi su Calcionews24.com

La squadra è tornata al lavoro con l'obiettivo di voltare pagina, domani sarà vigilia della sfida di Reggio Emilia contro il Napoli che mette in palio la Supercoppa Italiana. La Juventus dopo 17 ...E perché si parla di lui in questi giorni: storia di un leader della prima Repubblica, per chi a quel tempo non c'era o non ricorda ...