Vecchie autostrade con i soldi del Recovery fund | il ritorno della Orte-Mestre

Ultime Notizie dalla rete : Vecchie autostrade

Il Sole 24 ORE

La Regione Veneto chiede due miliardi di euro per realizzare un corridoio autostradale tra Mestre e Cesena. Idea raccolta dall’assessore ai Trasporti dell’Emilia-Romagna, per una superstrada che tagli ...Autostrade ignorò lo studio dei consulenti che invitavano a installare un sistema di sensori “intelligenti” per monitorare le oscillazioni del Ponte Morandi. Ed evitò di sostituire i vecchi sensori, g ...