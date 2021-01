Terremoto oggi in Italia 16 gennaio 2021: scossa in provincia di Macerata | Tempo reale (Di sabato 16 gennaio 2021) Terremoto oggi 16 gennaio 2021 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 16 gennaio 2021: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in Tempo reale: Ore 01,33 – scossa in provincia di Macerata Una scossa di ... Leggi su tpi (Di sabato 16 gennaio 2021)16Lista Ingv terremoti Ultima ora– In questo articolo trovate tutte le ultime notizie sulle scosse diindi, sabato 16: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 01,33 –indiUnadi ...

poliziadistato : #Belice il #15gennaio 1968 un terremoto sconvolse la Sicilia occidentale. Centinaia di morti, oltre mille feriti, 7… - SkyTG24 : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.2 a Kamarai - franconemarisa : RT @poliziadistato: #Belice il #15gennaio 1968 un terremoto sconvolse la Sicilia occidentale. Centinaia di morti, oltre mille feriti, 70mil… - laurapetrarca2 : RT @EzioRocchiBalbi: Più di 500 morti anche oggi. Come se contassimo le vittime di un terremoto ogni giorno. Da settimane, mesi. Eppure, or… - licprospero : RT @EzioRocchiBalbi: Più di 500 morti anche oggi. Come se contassimo le vittime di un terremoto ogni giorno. Da settimane, mesi. Eppure, or… -