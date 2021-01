Terry | dal calcio alla… Nazionale inglese di rugby league | proverà ad aiutarla a vincere la Coppa del Mondo

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dalal. Questa l'idea di John, attuale assistente allenatore all'Aston Villa, nonché storica leggenda del. La bandiera ex Chelsea potrebbe dare il suo contributo per aiutare un vecchio amico, ovvero Shaun Wane, tecnico delladi, perladelche si terrà il prossimo autunno.Secondo quanto si apprende dai media inglesi, tra cui il Sun e la BBC, ladistarebbe cercando ogni modo possibile per portare i propri atleti al massimo della forma, anche mentale, e in tal senso l'aiuto di un ex calciatore come, che vanta 78 presenze per ...