Mammografie | Hpv e Pap test | ecco tutti gli esami persi nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ladi, si sa, porta con sé anche seri effetti collaterali in termini di salute e di sistema sanitario. Perché l’emergenza, ma anche la paura del contagio, insieme a un sistema sempre più sotto stress, hanno di fatto rallentato (quando non proprio fatto sparire) tanta attività clinica per la prevenzione: Pape HPVe screening per il tumore del colon-retto. Un’attività medica che in Italia, tra marzo e aprile, era letteralmente paralizzata, salvo poi riprendere a maggio. I ritardi degli screening però non sono stati colmati, tranne in alcune regioni. In tutto si sono perse 2.383 diagnosi di lesioni pre-cancerose alla cervice, 2.793 alla mammella e 1.168 carcinomi e 6.667 adenomi avanzati al colon-retto. I dati sono stati diffusi dal secondo rapporto ...