Governo, Renzi: "Conte? Nessuna pregiudiziale né sui nomi, né sulle formule. Tocca al premier decidere gli sbocchi della crisi"

"pregiudiziale su Conte? Non abbiamo Nessuna pregiudiziale né sui nomi, né sulle formule. Noi non faremo mai i ribaltoni, non daremo mai vita a un Governo con quelle forze della destra antieuropeista e sovranista che abbiamo combattuto. Questa è l'unica pregiudiziale che noi mettiamo". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante la conferenza stampa in cui ha annunciato formalmente l'uscita dal Governo delle ministre Bellanova e Bonetti. "Quali sono gli sbocchi della crisi spetta a Conte deciderlo. Ho messo un solo paletto: no ribaltoni e no alla destra sovranista e antieuropeista."

stanzaselvaggia : Renzi ha appena detto che le due ministre non possono fare il segnaposto nel governo. Nel frattempo da 1 ora non ha… - StefanoGuerrera : trovo paradossale un Renzi che parla di responsabilità mentre fa saltare un governo in piena pandemia globale mentr… - fattoquotidiano : Crisi governo, Travaglio su La7: “Renzi fa finta di essere stato cacciato come fece Salvini al Papeete dopo aver bu… - Inanimo_ : RT @itsmwengo: Mattarella che scrive a Renzi dopo aver innescato la crisi di governo #crisidigoverno - mariaritadamian : Come si può permettere ad una persona di fare quello che #Renzi sta facendo al #Governo. Siamo sul filo del rasoio… -