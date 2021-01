"Caso Palamara? Ideali deboli"/ Gennaro Marasca "Crisi magistratura, servono riforme" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il magistrato in pensione Gennaro Marasca: "Non si può sperare soltanto in un recupero delle Idealità del passato". Sulle amministrative di Napoli: "Sono perplesso" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il magistrato in pensione: "Non si può sperare soltanto in un recupero delletà del passato". Sulle amministrative di Napoli: "Sono perplesso"

mrg1968 : RT @gpf70sax: La ributto lì, ma il caso Palamara? - Bbaldu : @Storace @gilardisil Un altro caso Palamara che finirà nel nulla, purtroppo... - Tucidide3 : RT @spe1977: Ovviamente per i sinistri la libertà di opinione e di espressione è solo quella affine alle loro idee. E questo è un ex magist… - spe1977 : Ovviamente per i sinistri la libertà di opinione e di espressione è solo quella affine alle loro idee. E questo è u… - rolandoroccando : RT @gpf70sax: La ributto lì, ma il caso Palamara? -