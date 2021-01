Sorelle Ferragni in giro a fare shopping Ma dov’è Chiara?

(Di sabato 9 gennaio 2021) Le, accompagnate dal ragazzo di Valentina, Luca Vezil fannoin Via Montenapoleone a Milano. Ma c’è una grande assente:? Pomeriggio diper le. Valentina 28 anni e Francesca 31 anni, accompagnate dal fidanzato della più piccola, Luca Vezil, hanno approfittato dei saldi milanesi per concedersi un po’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

BeatriceBella16 : RT @FedericaSure: @MariPi__ Comunque, considerato il patrimonio, case brutte come quelle delle sorelle Ferragni ne ho viste poche - FedericaSure : @MariPi__ Comunque, considerato il patrimonio, case brutte come quelle delle sorelle Ferragni ne ho viste poche -

Ultime Notizie dalla rete : Sorelle Ferragni

TGCOM

Cresce l'attesa per l'arrivo della secondogenita di casa Lucia/Ferragni. Ecco tutto quello che sappiamo sulla bambina.Pomeriggio di shopping per le sorelle Ferragni. Valentina e Francesca, accompagnate dal fidanzato della più piccola, Luca Vezil, hanno approfittato dei saldi milanesi per concedersi un po’ di compere ...