Napoli, buone notizie: Koulibaly e Demme si allenano con il gruppo

buone notizie per Rino Gattuso in vista della gara contro l'Udinese: rientrano in gruppo Koulibaly e Diego Demme. Ancora a parte Mertens buone notizie per Rino Gattuso dall'allenamento odierno: hanno svolto l'intera seduta in gruppo Kalidou Koulibaly e Diego Demme dopo i problemi fisici. I due calciatori dunque potranno essere a disposizione per la gara contro l'Udinese e in vista dei prossimi impegni. COMUNICATO – «Malcuit ha svolto lavoro personalizzato. Koulibaly e Demme hanno svolto l'intera seduta in gruppo. Mertens terapie e lavoro personalizzato».

