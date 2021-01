C’è posta per te 2021, svelati gli ospiti della prima puntata in onda sabato 9 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) A breve su Canale 5 ripartirà la sigla “Love’s theme” e dunque capiremo finalmente che è tornato in tv C’è posta per te. L’attesa dei telespettatori sembra davvero spasmodica, e Maria De Filippi, come spesso accade in questi casi, ha già in serbo per il pubblico a casa una serie di “colpacci” televisivi niente male. C’è posta per te 2021, gli ospiti della prima puntata di sabato 9 gennaio Come primi ospiti di C’è posta per te 2021, infatti, l’amata conduttrice numero uno di Mediaset ha “convocato” due attori, davvero molto noti, che andranno ad “inaugurare” così la ventiquattresima edizione del popolare people show targato Fascino p.g.t. Parliamo – ed ora è una notizia ufficiale – ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) A breve su Canale 5 ripartirà la sigla “Love’s theme” e dunque capiremo finalmente che è tornato in tv C’èper te. L’attesa dei telespettatori sembra davvero spasmodica, e Maria De Filippi, come spesso accade in questi casi, ha già in serbo per il pubblico a casa una serie di “colpacci” televisivi niente male. C’èper te, glidiCome primidi C’èper te, infatti, l’amata conduttrice numero uno di Mediaset ha “convocato” due attori, davvero molto noti, che andranno ad “inaugurare” così la ventiquattresima edizione del popolare people show targato Fascino p.g.t. Parliamo – ed ora è una notizia ufficiale – ...

