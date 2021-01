Vaccino, Speranza: “In atto accelerazione necessaria, Paese pronto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ora è in atto quell’accelerazione nella campagna vaccinale necessaria. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il Paese è pronto“. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la riunione con le Regioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ora è inquell’nella campagna vaccinale. La grande maggioranza delle regioni ha raggiunto percentuali rilevanti. Il“. Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto, durante la riunione con le Regioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

