5 attori che odiano i ruoli che hanno interpretato (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella carriera di un attore arriva sempre quel ruolo che ti cambia la vita, quello che ti definisce e ti lancia nell’universo delle star. Per alcuni il successo è talmente grande che poi è difficile scrollarsi di dosso il personaggio interpretato perché il pubblico continua a identificarti solo con quello. Per qualche celeb questa situazione si è trasformata in un incubo. Perché? Odiano il personaggio che li ha fatti diventare famosi. Ecco 5 lampanti esempi di attori che, se potessero tornare indietro, direbbero di no (però, siamo sinceri, da qualche parte bisogna pur iniziare). Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) Nella carriera di un attore arriva sempre quel ruolo che ti cambia la vita, quello che ti definisce e ti lancia nell’universo delle star. Per alcuni il successo è talmente grande che poi è difficile scrollarsi di dosso il personaggio interpretato perché il pubblico continua a identificarti solo con quello. Per qualche celeb questa situazione si è trasformata in un incubo. Perché? Odiano il personaggio che li ha fatti diventare famosi. Ecco 5 lampanti esempi di attori che, se potessero tornare indietro, direbbero di no (però, siamo sinceri, da qualche parte bisogna pur iniziare).

mouniice : Ieri ho visto il video di un’attrice molto apprezzata che prendeva in giro una persona in cosplay, mamma mia che an… - carrotgiirll : adoro come anche gli attori che lavorano a dwd sclerino perché stanno lavorando con Harry , siamo tutt* sulla stessa barca di sottonaggine - cristin44057930 : @Mad18407362 Sono d accordo .. le emozioni che ci hanno dato in EK erano vere , e se ora non staranno più insieme c… - onedelux28 : RT @eilishsis: Mentre Dylan girava la scena della lettera, alle sue spalle c'era Thomas che la leggeva ad alta voce. Non poteva esserci un… - AskFrancesca : RT @figliocomunista: Attori che hanno fatto tipo metodo Stanislavskij e per immedesimarsi nel ruolo di medico hanno studiato 10 anni medici… -

Ultime Notizie dalla rete : attori che 5 attori che odiano i ruoli che hanno interpretato Vanity Fair.it Twilight: Stephenie Meyers voleva un altro famoso attore nei panni di Edward

3Nei progetti di Stephenie Meyers, il volto dell’affascinante Edward Cullen nel suo Twilight doveva essere un altro: ecco di quale attore parliamo. Leggenda narra che per scegliere chi avrebbe ...

Che Dio ci aiuti 6: Elena Sofia Ricci torna nei pani di Suor Angela

Che Dio ci aiuti 6 torna in onda su Rai1 e Elena Sofia Ricci si lascia andare ad alcune affermazioni in merito al suo personaggio: Suo Angela ...

3Nei progetti di Stephenie Meyers, il volto dell’affascinante Edward Cullen nel suo Twilight doveva essere un altro: ecco di quale attore parliamo. Leggenda narra che per scegliere chi avrebbe ...Che Dio ci aiuti 6 torna in onda su Rai1 e Elena Sofia Ricci si lascia andare ad alcune affermazioni in merito al suo personaggio: Suo Angela ...