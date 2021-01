Rider Napoli: fermati 5 rapinatori, ritrovato lo scooter nell’area nord (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarebbero stati fermati cinque giovani per la rapina al Rider a Napoli. La Polizia di Stato tra stanotte e stamane all’alba avrebbe fermato cinque giovanissimi per il colpo avvenuto la scorsa notte a Calata Capodichino, Napoli. Arrestati rapinatori Rider a Napoli All’appello ne mancherebbero dunque altri 3. Ma le indagini della polizia continuano in maniera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sarebbero staticinque giovani per la rapina al. La Polizia di Stato tra stanotte e stamane all’alba avrebbe fermato cinque giovanissimi per il colpo avvenuto la scorsa notte a Calata Capodichino,. ArrestatiAll’appello ne mancherebbero dunque altri 3. Ma le indagini della polizia continuano in maniera L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - giornalettismo : Una delle raccolte fondi più rapide. Segnale forte della solidarietà nei confronti del mondo dei #riders. Dopo q… - repubblica : Napoli, in 6 picchiano un rider per rubargli il motorino - SAPAFER : RT @sruotolo1: Sei farabutti contro un uomo inerme, picchiato per rubargli il motorino. Un #rider di 52 anni. È accaduto a #Napoli. La sol… - liber13daniele : RT @sruotolo1: #rider #napoli +++Fermati+++ Sarebbero in stato di fermo in #questura cinque dei sei farabutti che avrebbero derubato lo s… -