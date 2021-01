Il Wwf chiede lo stop alla carbonella illegale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Wwf lancia l’operazione zero carbonella illegale: non tutto il carbone per barbecue consumato in Europa garantisce un’origine legale stop alla carbonella illegale. Più trasparenza dei produttori: gli acquirenti devono poter sapere cosa bruceranno nei loro barbecue. È questo quello che il WWF chiede all’Europa. I Paesi europei consumano annualmente circa 1 milione di tonnellate di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Wwf lancia l’operazione zero: non tutto il carbone per barbecue consumato in Europa garantisce un’origine legale. Più trasparenza dei produttori: gli acquirenti devono poter sapere cosa bruceranno nei loro barbecue. È questo quello che il WWFall’Europa. I Paesi europei consumano annualmente circa 1 milione di tonnellate di… L'articolo Corriere Nazionale.

