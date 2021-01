GF Vip | Antonella Elia ad Andrea Zelletta | ‘Hai qualcosa fra le gambe’ | scintille in diretta

Leggi su sologossip

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nel corso della trentunesima puntata del GF Vip,è entrata in casa e si è scontrata conin. Si è aperto proprio nei migliori dei modi questo 2021 nella casa del GF Vip. Proprio Lunedì 4 Gennaio è andata in onda la prima puntata dell’anno. E, come al solito, è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.