Covid-19, i dati dell'Asl di Benevento: 16 nuovi positivi e ben 80 guariti. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L'Asl di Benevento ha reso noti, attraverso il consueto bollettino, i dati relativi ai tamponi processati nelle ultime 24 ore. Il dato parla di 568 test dei quali soltanto 16 sono risultati positivi (tutti asintomatici). Buone notizie anche sul fronte guariti, che sono 80. Il riepilogo dell'azienda sanitaria locale riporta anche due decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

