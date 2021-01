Sondaggi politici oggi: scenario bloccato, le percentuali dei partiti (Di domenica 3 gennaio 2021) Sondaggi politici oggi. E’ uno scenario bloccato quello che disegna l’ultimo Sondaggio del 2020 realizzato da Emg Acqua. I valori dei principali partiti politici italiani restano ancorati ai valori degli ultimi tre mesi, con poche variazioni. L’unico dato significativo resta la difficoltà dell’attuale maggioranza, ferma al palo. In caso di voto anticipato, l’attuale opposizione di centrodestra secondo la rilevazione di Emg si affermerebbe con un largo margine di vantaggio. Sondaggi politici oggi: le percentuali dei partiti Queste le percentuali dei partiti oggi rilevate dall’ultimo Sondaggio Emg (tra ... Leggi su urbanpost (Di domenica 3 gennaio 2021). E’ unoquello che disegna l’ultimoo del 2020 realizzato da Emg Acqua. I valori dei principaliitaliani restano ancorati ai valori degli ultimi tre mesi, con poche variazioni. L’unico dato significativo resta la difficoltà dell’attuale maggioranza, ferma al palo. In caso di voto anticipato, l’attuale opposizione di centrodestra secondo la rilevazione di Emg si affermerebbe con un largo margine di vantaggio.: ledeiQueste ledeirilevate dall’ultimoo Emg (tra ...

Sondaggi politici oggi: scenario bloccato secondo l'ultima rilevazione Emg: intenzioni di voto per i partiti, gradimento leader politici.

Il partito di Conte è un bluff di Casalino

Keep calm, it’s only a Beta. Giuseppi, che per tutta la vita ha incarnato lo stereotipo dell’uomo beta, sta forse cercando disperatamente di ricorrere al ...

