Coronavirus in Toscana: 10 morti, oggi 3 gennaio. E 355 nuovi contagi (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 3.730 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.257 a Firenze, 255 a Prato, 279 a Pistoia, 392 a Massa Carrara, 348 a Lucca, 435 a Pisa, 270 a Livorno, 220 ad Arezzo, 128 a Siena, 92 a Grosseto, 54 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione Leggi su firenzepost (Di domenica 3 gennaio 2021) Sono 3.730 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 1.257 a Firenze, 255 a Prato, 279 a Pistoia, 392 a Massa Carrara, 348 a Lucca, 435 a Pisa, 270 a Livorno, 220 ad Arezzo, 128 a Siena, 92 a Grosseto, 54 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione

ilovepisa : RT @cascinanotizie: ?? Coronavirus, netto calo di nuovi positivi a Pisa e provincia ?? Oggi si registrano 28 casi in più, 2 i deceduti. In To… - AGR_web : Coronavirus: 355 nuovi casi, 10 decessi In Toscana sono 121.770 i casi di positività al Coronavirus, 355 in più ris… - cascinanotizie : ?? Coronavirus, netto calo di nuovi positivi a Pisa e provincia ?? Oggi si registrano 28 casi in più, 2 i deceduti. I… - infoitinterno : Coronavirus Toscana 3 gennaio. Bollettino, risalgono i ricoveri: 355 nuovi casi - infoitinterno : Coronavirus, rallentano i contagi: 41 positivi tra Livorno e provincia, 355 in Toscana -