Coronavirus, torna a salire il saldo delle terapie intensive: +27 in 24 ore (Di giovedì 31 dicembre 2020) tornano ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Non succedeva da circa un mese. Il numero complessivo delle persone ricoverate in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 31 dicembre 2020)no ad aumentare, di 27 unità, i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, neltra ingressi e uscite. Non succedeva da circa un mese. Il numero complessivopersone ricoverate in ...

antoguerrera : ?? L’IRLANDA torna al LOCKDOWN TOTALE per almeno un mese ?? Situazione Covid “estremamente grave” dice il premier Martin. #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, torna a salire il saldo delle terapie intensive: +27 in 24 ore #coronavirus - COVIDbot_ITA : RT @RegioneLazio: OGGI SU OLTRE 16 MILA TAMPONI SI REGISTRANO 1.767 CASI POSITIVI (+434), 73 I DECESSI (+7) E +984 I GUARITI. STABILI LE TE… - RegioneLazio : OGGI SU OLTRE 16 MILA TAMPONI SI REGISTRANO 1.767 CASI POSITIVI (+434), 73 I DECESSI (+7) E +984 I GUARITI. STABILI… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, torna a salire il saldo delle terapie intensive: +27 in 24 ore #coronavirus -

CORONAVIRUS: in CINA torna l'INCUBO CONTAGI, mini-LOCKDOWN anche nella CAPITALE PECHINO. La SITUAZIONE iLMeteo.it

Come da tradizione, abbiamo riassunto i principali temi extra-Covid che ci hanno accompagnato nel 2020 e che abbiamo cercato di raccontarvi al meglio. Ve li riproponiamo con l'augurio di un buon 2021.

Covid Italia, bollettino oggi 31 dicembre 2020: 24.477 nuovi casi e 555 morti, tasso di positività sale al 12,6%

«Il rapporto tra positivi e tamponi torna a 10% - aggiunge - I casi a Roma città salgono ... Non diamo vantaggi al virus». #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #31dicembre. #SaluteLazio ...

