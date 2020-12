Torna “Tin Star” Pronti per il massacro finale?

Leggi su wired

(Di martedì 29 dicembre 2020) A meno di un anno di distanza dalla fine della seconda stagione, Tinsu Sky Atlantic. La terza (e ultima) stagione – sei episodi, quindi 3 in meno della precedente – va in onda da mercoledì 30 dicembre (alle 21.15) e, in streaming, su NowTv. Intanto, facciamo un piccolo ripasso di quello che era successo nelle due stagioni precedenti (cercando di non spoilerare nulla o il meno possibile per chi intendesse ripartire dall’inizio). Tutti gli episodi precedenti, a parte i flashback, erano ambientati in Canada dove la famiglia Worth si era trasferita a vivere sotto copertura. Jim (Tim Roth) è il capo della polizia di una cittadina sulle Montagne rocciose. Il classico posto tranquillo, almeno fino a quando una grossa compagnia decide di aprire proprio in quel paradiso di foreste, roccia e gelidi corsi d’acqua un impianto di ...