Chelsea flop | non basta la spinta di Chilwell | troppi passi falsi per Lampard – ANALISI TATTICA

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non riesce a uscire dalla crisi il: i ragazzi disi dimostrano ancora una volta poco fluidi e troppo monotematici nel generare occasioni Ilnon sa più vincere. Contro la rivelazione Aston Villa (virtualmente al secondo posto, con due gare in meno), i blues non vanno oltre l’1-1 casalingo: appena 4 punti in 5 partite per i blues, che non riescono ad approfittare dei continuidelle squadre davanti. Raramente ilfa brutte partite. Contro l’Aston Villa, i londinesi a tratti sono stati anche piuttosto dominanti, con i Villans che faticavano ad uscire dalla propria trequarti (68% di possesso palla nella ripresa). Il problema è che, anche nei massimi momenti di forcing, la squadra didà l’idea di essere troppo ...