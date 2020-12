Juventus, Miccichè non ha dubbi: “Dybala vada subito a Napoli! Zamparini stava per cederlo a De Laurentiis, ma poi…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Guglielmo Miccichè dice la sua in merito al futuro alla Juventus di Paulo Dybala.Cavese, l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroL'ex vice presidente dell'US Città di Palermo ha svelato che ai tempi in cui l'argentino vestiva la maglia dei rosanero fu davvero vicino a trasferirsi al Napoli. L'ex dirigente del club di Viale del Fante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.caption id="attachment 450935" align="aligncenter" width="1024" Paulo Dybala/captionPalermo, abbandono illecito di rifiuti: multata nota catena di ristorazione"Dybala? Con Zamparini stavamo già per venderlo al Napoli. Ma il procuratore spinse per la Juventus e alla fine andó a Torino. Gli consiglierei di lasciare la Juve ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 dicembre 2020) Guglielmodice la sua in merito al futuro alladi Paulo.Cavese, l’ex Palermo Campilongo è il nuovo allenatore: debutto contro i rosaneroL'ex vice presidente dell'US Città di Palermo ha svelato che ai tempi in cui l'argentino vestiva la maglia dei rosanero fu davvero vicino a trasferirsi al Napoli. L'ex dirigente del club di Viale del Fante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.caption id="attachment 450935" align="aligncenter" width="1024" Paulo/captionPalermo, abbandono illecito di rifiuti: multata nota catena di ristorazione"? Conmo già per venderlo al Napoli. Ma il procuratore spinse per lae alla fine andó a Torino. Gli consiglierei di lasciare la Juve ...

