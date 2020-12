"Ha deciso di fare pulizia". Rumors pazzeschi su Belen Rodriguez: ecco chi ha fatto fuori dalla sua vita, impensabile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Adesso sembra che siano realmente ai ferri corti: Mattia Ferrari, manager, e Belen Rodriguez si sono allontanati. Il motivo non si conosce, ma dalle prima indiscrezioni pare che la Rodriguez abbia deciso di fare pulizia nella propria vita. E così dopo la rottura con Stefano Di Martino (per la seconda volta), Belen si sarebbe allontanata anche da Mattia. Eppure tutto fa pensare ad un fulmine a ciel sereno, visto che il 28 enne le è stato al fianco durante la separazione da Stefano De Martino. E qualcuno, addirittura, parlò di relazione ‘clandestina', fake news smentita da tutti i diretti interessati. Giornalettismo, che ha indagato sui motivi di quello che è accaduto, esclude ogni tipo di ripensamento da parte di Belen. Una crisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Adesso sembra che siano realmente ai ferri corti: Mattia Ferrari, manager, esi sono allontanati. Il motivo non si conosce, ma dalle prima indiscrezioni pare che laabbiadinella propria. E così dopo la rottura con Stefano Di Martino (per la seconda volta),si sarebbe allontanata anche da Mattia. Eppure tutto fa pensare ad un fulmine a ciel sereno, visto che il 28 enne le è stato al fianco durante la separazione da Stefano De Martino. E qualcuno, addirittura, parlò di relazione ‘clandestina', fake news smentita da tutti i diretti interessati. Giornalettismo, che ha indagato sui motivi di quello che è accaduto, esclude ogni tipo di ripensamento da parte di. Una crisi ...

