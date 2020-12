Le attività consentite durante la giornata di Natale (Di venerdì 25 dicembre 2020) Spostamenti, seconde case, volontariato e messe: cosa si può fare e cosa non è permesso durante la giornata di Natale. Natale, cosa si può fare: spostamenti, seconde case e pranzi in famiglia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 25 dicembre 2020) Spostamenti, seconde case, volontariato e messe: cosa si può fare e cosa non è permessoladi, cosa si può fare: spostamenti, seconde case e pranzi in famiglia su Notizie.it.

BabboleoNews : Un #Natale diverso in #Liguria, con restrizioni a spostamenti e attività commerciali. Chiusi ristoranti (solo aspor… - dinoadduci : Sport nei giorni rossi: consentite attività individuali. Ecco cosa cambia per i motociclisti - Equestrian_In : La @Sportequestri informa tutti i tesserati che il Decreto legge n. 172 del 18/12/2020 ha introdotto nuove disposiz… - roronacci : #Sport nei giorni rossi: consentite attività individuali. Ecco cosa cambia per i motociclisti - La Gazzetta dello S… - roronacci : #Sport nei giorni rossi: consentite attività individuali. Ecco cosa cambia per i motociclisti - La Gazzetta dello S… -

Ultime Notizie dalla rete : attività consentite Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid di oggi 24 dicembre Corriere della Sera