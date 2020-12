Gianluca Vacchi presenta la figlia Blu Jerusalema: “È nata con una malformazione al palato, verrà operata” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Blu Jerusalema ha una malformazione al palato e verrà operata”. Gianluca Vacchi e la moglie Sharon Fonseca hanno fatto apparire per la prima volta le foto con il viso della loro bambina di tre mesi sulla celebre rivista spagnola Hola. Vacchi ha lanciato la cover che li vede sorridenti e abbracciati assieme alla neonata sulla sua pagina Instagram. Post che è stato però accompagnato da una lunga e seria spiegazione “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu Jerusalema. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu è nata con una “palatoschisi” ”, ha spiegato l’influencer e imprenditore bolognese per una volta senza accompagnare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Bluha unaal”.e la moglie Sharon Fonseca hanno fatto apparire per la prima volta le foto con il viso della loro bambina di tre mesi sulla celebre rivista spagnola Hola.ha lanciato la cover che li vede sorridenti e abbracciati assieme alla neosulla sua pagina Instagram. Post che è stato però accompagnato da una lunga e seria spiegazione “Con tanto amore vogliamo condividere la storia della nascita della nostra Blu. Siamo molto felici che finalmente possiate vederla. Blu ècon una “schisi” ”, ha spiegato l’influencer e imprenditore bolognese per una volta senza accompagnare le ...

SmorfiaDigitale : Gianluca Vacchi mostra per la prima volta la figlia: Ha una malformazione, sar o... - teresacapitanio : Gianluca Vacchi, la figlia neonata deve operarsi: l’influencer dà l’annuncio - Italia_Notizie : Il racconto commosso di Gianluca Vacchi: 'Mia figlia è nata con una malformazione' - GossipItalia3 : Gianluca Vacchi mostra la figlia Blu Jerusalema per la prima volta: «È nata con una malformazione» #gossipitalianews - zazoomblog : Gianluca Vacchi mostra la figlia Blu Jerusalema per la prima volta: «È nata con una malformazione» - #Gianluca… -