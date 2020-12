Samantha De Grenet e il gesto inaspettato dopo la tempesta: se il buongiorno si vede dal mattino… (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La lunga riflessione fatta stanotte forse è servita a qualcosa, quantomeno a rimettere insieme i cocci rotti nella giornata di ieri e provare una timida risalita dal fondo, anche se la puntata di lunedì prossimo non è poi così lontana. Samantha De Grenet sa bene di averla combinata grossa, se n’è accorta lei per prima ad essere andata troppo oltre, ad aver superato il limite, guadagnandosi così una scontata squalifica nel prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Come accennato però, la conduttrice televisiva – almeno dai primi passi mossi questa mattina – sembra voler cambiare decisamente registro. La De Grenet lancia un segno distensivo La prima cosa che Samantha De Grenet ha fatto dopo essersi alzata dal letto sono stati gli auguri a Stefania Orlando, dopo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La lunga riflessione fatta stanotte forse è servita a qualcosa, quantomeno a rimettere insieme i cocci rotti nella giornata di ieri e provare una timida risalita dal fondo, anche se la puntata di lunedì prossimo non è poi così lontana.Desa bene di averla combinata grossa, se n’è accorta lei per prima ad essere andata troppo oltre, ad aver superato il limite, guadagnandosi così una scontata squalifica nel prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. Come accennato però, la conduttrice televisiva – almeno dai primi passi mossi questa mattina – sembra voler cambiare decisamente registro. La Delancia un segno distensivo La prima cosa cheDeha fattoessersi alzata dal letto sono stati gli auguri a Stefania Orlando,...

