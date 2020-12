Vaccino anti Covid, Lopalco: 'Dal 27 dicembre si parte con le prime 505 dosi in Puglia' (Di martedì 22 dicembre 2020) BARI - Sono in tutto 505 le dosi destinate alla Puglia per il Vaccine Day del 27 dicembre: lo annuncia l'assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. 'La cabina di regia - spiega Lopalco - istituita ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) BARI - Sono in tutto 505 ledestinate allaper il Vaccine Day del 27: lo annuncia l'assessore alla Sanità Pierluigi. 'La cabina di regia - spiega- istituita ...

