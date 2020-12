Gran Bretagna, finanze pubbliche in peggioramento a novembre (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora la situazione dei conti pubblici della Gran Bretagna a causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico a novembre è risultato in aumento a circa 30,84 miliardi di sterline, contro i 20,9 miliardi del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è salito a 23,52 miliardi di sterline dai 20 miliardi precedenti. Le attese degli analisti per 35,5 miliardi. (Foto: © Eros Erika / 123RF) Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Peggiora la situazione dei conti pubblici dellaa causa del crollo delle entrate fiscali e delle maggiori spese legate all’emergenza coronavirus. L’indebitamento netto del settore pubblico aè risultato in aumento a circa 30,84 miliardi di sterline, contro i 20,9 miliardi del mese precedente. Il fabbisogno statale di cassa parallelamente è salito a 23,52 miliardi di sterline dai 20 miliardi precedenti. Le attese degli analisti per 35,5 miliardi. (Foto: © Eros Erika / 123RF)

luigidimaio : Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo ingles… - Agenzia_Ansa : #Covid In Italia un soggetto positivo alla variante del virus. 'Paziente e convivente in isolamento dopo il rient… - Corriere : ?? Anche l'Italia ha sospeso i voli dalla Gran Bretagna - Cesare14931834 : RT @MPSkino: La Gran Bretagna è in ginocchio e gli inglesi sanno già chi ringraziare What about us? NO-euro e ITALEXIT Vogliamo lasciare… - Nuanda_74 : Certo che qualcuno potrebbe leggerla male questa cosa che a ridosso della #Brexit senza accordo, si trovi una… -