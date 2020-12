Zidane: “Vittoria meritata, Benzema sta facendo cose fenomenali” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 3-1 in casa dell’Eibar:“Fallo di mano di Sergio Ramos? Se l’arbitro ha deciso di non dare il calcio di rigore, significa che non c’è stata alcuna irregolarità. Benzema? E’un giocatore determinante, sta facendo cose fenomenali in questo periodo ed è importante per tutta la squadra. In generale ho visto una buona prestazione da parte di tutti i miei giocatori, la Vittoria è sicuramente meritata”. Foto: Twitter ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Zinedine, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 3-1 in casa dell’Eibar:“Fallo di mano di Sergio Ramos? Se l’arbitro ha deciso di non dare il calcio di rigore, significa che non c’è stata alcuna irregolarità.? E’un giocatore determinante, stain questo periodo ed è importante per tutta la squadra. In generale ho visto una buona prestazione da parte di tutti i miei giocatori, laè sicuramente”. Foto: Twitter ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

