Tra sette giorni i primi vaccinati Ma c’è ancora il rischio di una terza ondata Arcuri | “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitarla”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Ildellaesiste. Lo dicono i dati degli ultimi. La curva dei contagi, dopo le decisioni del governo di novembre, ha registrato un vistoso rallentamento ma non si è appiattita. Per questo ora sono state di nuovo adottate misure più severe, come in altri Paesi. Sappiamo di chiedere l’ennesimo sacrificio agli italiani: continuare ad essere responsabili. Nei prossiminonsolo pensare a trascorrere un Buon Natale ma impegnarci a vivere un Natale buono. Avendo cura di noi stessi e dei nostri cari”. E’ quanto afferma in un’intervista a Repubblica il commissario straordinario all’emergenza Domenico. “Se dopo l’estate qualcuno avesse detto che il 27 dicembre sarebbe iniziata la campagna in Europa – ha aggiunto il commissario ...