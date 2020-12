Casertana, la nota del club: “Negato il rinvio, noi in campo con calciatori febbricitanti” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Casertana dovrà scendere in campo alle 17.30 contro la Viterbese, per la sedicesima giornata di Serie C, nonostante 15 positivi al Covid nel gruppo squadra: in 5 si sono aggiunti ai dieci di ieri. Il club ha diramato una dura nota in cui chiede rispetto e, prendendo atto del mancato rinvio della gara, contesta la decisione. Questo il testo: “Un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 posiviti al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, la Casertana è costretta a prendere atto del diniego della US Viterbese ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladovrà scendere inalle 17.30 contro la Viterbese, per la sedicesima giornata di Serie C, nonostante 15 positivi al Covid nel gruppo squadra: in 5 si sono aggiunti ai dieci di ieri. Ilha diramato una durain cui chiede rispetto e, prendendo atto del mancatodella gara, contesta la decisione. Questo il testo: “Un gruppo di lavoro falcidiato e decimato da un virus pericoloso e subdolo. Ben 15 posiviti al Covid-19. Al cospetto di una situazione di questo tipo, le dinamiche di competizione ed agonismo dovrebbero lasciare spazio ad un’inevitabile presa di coscienza. Ed, invece, a poche ore dal calcio d’inizio del match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, laè costretta a prendere atto del diniego della US Viterbese ...

NewsTuttoC : Viterbese, la nota ufficiale del club sulla gara con la Casertana - MassimoMerlo1 : RT @USViterbese: Alle 17.30 saremo regolarmente in campo ?? Non spetta al club decidere sulla disputa o meno di un incontro. - USViterbese : Alle 17.30 saremo regolarmente in campo ?? Non spetta al club decidere sulla disputa o meno di un incontro.… - NewsTuttoC : Nota ufficiale della Casertana: 'Rinvio negato, la salute non è prioritaria' - HCE__ : RT @CasertanaFC: La nota ufficiale della #CasertanaFC -