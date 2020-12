Sci di fondo, Sprint tecnica libera Dresda. Federico Pellegrino cerca il bis nel circuito cittadino. Ancora out Norvegia, Svezia e Finlandia (Di sabato 19 dicembre 2020) Il secondo week end senza Norvegia, Svezia e Finlandia va in scena nella ex Germania Est a Dresda per l’ultima appuntamento dedicato alle Sprint prima del Tour de Ski che scatterà l’1 gennaio 2021. I fari, per gli appassionati italiani, sono puntati su Federico Pellegrino che punta al bis della vittoria nettissima di Davos. L’azzurro è il favorito numero uno: la condizione c’è e gli avversari non sembrano in grado di poterlo impensierire anche se le caratteristiche della neve e della pista saranno completamente diverse rispetto alla Svizzera e dunque servirà il solito grande lavoro degli skimen. Pellegrino dovrà fare i conti con la fame di punti del russo Bolshunov, secondo a Davos, e con la voglia di riscatto del francese Chanavat, che in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) Il secondo week end senzava in scena nella ex Germania Est aper l’ultima appuntamento dedicato alleprima del Tour de Ski che scatterà l’1 gennaio 2021. I fari, per gli appassionati italiani, sono puntati suche punta al bis della vittoria nettissima di Davos. L’azzurro è il favorito numero uno: la condizione c’è e gli avversari non sembrano in grado di poterlo impensierire anche se le caratteristiche della neve e della pista saranno completamente diverse rispetto alla Svizzera e dunque servirà il solito grande lavoro degli skimen.dovrà fare i conti con la fame di punti del russo Bolshunov, secondo a Davos, e con la voglia di riscatto del francese Chanavat, che in ...

