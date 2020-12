Mausoleo di Augusto: riapre a dopo 14 anni di restauro (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Mausoleo di Augusto riapre a Roma dopo 14 anni di restauro. “Dal 1 marzo, giorno della riapertura, fino al 21 aprile, Natale di Roma, la visita sarà gratuita per tutti, e per tutto il 2021 sarà gratis per i romani. E’ un regalo che faccio ai miei concittadini. Invito tutti a prenotarsi“. Così annuncia Leggi su periodicodaily (Di sabato 19 dicembre 2020) Ildia Roma14di. “Dal 1 marzo, giorno della riapertura, fino al 21 aprile, Natale di Roma, la visita sarà gratuita per tutti, e per tutto il 2021 sarà gratis per i romani. E’ un regalo che faccio ai miei concittadini. Invito tutti a prenotarsi“. Così annuncia

