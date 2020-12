Grossa palla di fuoco nei cieli del Brasile. Video (Di sabato 19 dicembre 2020) Una brillante palla di fuoco ha attraversato il cielo notturno sullo stato di San Paolo in Brasile, alle 00:35 UTC del 16 dicembre 2020. L’evento è stato registrato da diverse telecamere BRAMON (Bramon Brazilian Meteor Observation Network) e da molti residenti. L’evento è durato circa 11 secondi. L’analisi preliminare indica che la roccia spaziale ha raggiunto l’atmosfera terrestre con un angolo di 18,6° rispetto al suolo, con una velocità di 13,52 km/s (34.400 km/h). È diventato visibile ad un’altezza di 60,8 km vicino al confine tra Minas Gerais, San Paolo e Mato Grosso do Sul, ha dichiarato il dottor Alexsandro Mota di BRAMON. Il brillamento nel cielo ha avuto una traiettoria verso est, con una durata di 11,6 secondi, fino a scomparire ad un’altezza di 25,3 km a sud-ovest dal comune di Votuporanga, Stato di San ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Una brillantediha attraversato il cielo notturno sullo stato di San Paolo in, alle 00:35 UTC del 16 dicembre 2020. L’evento è stato registrato da diverse telecamere BRAMON (Bramon Brazilian Meteor Observation Network) e da molti residenti. L’evento è durato circa 11 secondi. L’analisi preliminare indica che la roccia spaziale ha raggiunto l’atmosfera terrestre con un angolo di 18,6° rispetto al suolo, con una velocità di 13,52 km/s (34.400 km/h). È diventato visibile ad un’altezza di 60,8 km vicino al confine tra Minas Gerais, San Paolo e Mato Grosso do Sul, ha dichiarato il dottor Alexsandro Mota di BRAMON. Il brillamento nel cielo ha avuto una traiettoria verso est, con una durata di 11,6 secondi, fino a scomparire ad un’altezza di 25,3 km a sud-ovest dal comune di Votuporanga, Stato di San ...

Una brillante palla di fuoco ha attraversato il cielo notturno sullo stato di San Paolo in Brasile

