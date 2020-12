Covid, l’Italia è prima al mondo per morti ogni 100 mila abitanti, dice la Johns Hopkins University (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo i dati della Johns Hopkins University, l’Italia ha 111,23 morti ogni 100 mila abitanti: ed è prima, seguita da Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti Leggi su corriere (Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo i dati dellaha 111,23100: ed è, seguita da Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti

reportrai3 : L'Italia potrebbe spendere per i vaccini anti Covid 1,5mld di euro, l'intera Europa oltre 11mld Il costo reale dei… - Tg3web : Un rapporto di Amnesty International denuncia la violazione dei diritti umani nelle Rsa in Italia durante l'emergen… - Agenzia_Ansa : #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei… - silvano747 : RT @ToxMagato: Stephansplatz Vienna..ogni candela una vittima covid. In tutt'Europa i contagi salgono ma solo in Italia l'opposizione criti… - Masssimilianoo : L'Italia è prima al mondo per morti di Covid ogni 100 mila abitanti, dice la Johns Hopkins University -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera