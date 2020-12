Rolls Royce di Flavio Briatore blocca il traffico a Milano, il video diventa virale: lui smentisce (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non soltanto Elisabetta Gregoraci. Anche l’ex marito della showgirl calabrese Flavio Briatore è sempre al centro del gossip. L’ultima clamorosa notizia che lo riguarda? Un’auto sua parcheggiata malamente in pieno centro a Milano, che ha creato non pochi disagi. L’imprenditore però ha smentito clamorosamente: «Ero nella mia casa a Montecarlo, quel giorno a quell’ora… E poi io vado in giro con una Range Rover, non con una Rolls Royce», ha affermato il manager. leggi anche l’articolo —> Iacopo Melio positivo al Covid: «Non esco di casa da un anno e mi sono ammalato» Flavio Briatore ha paralizzato il traffico di Milano con la sua Rolls Royce? Questa è la notizia che da stamattina rimbalza sul web e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non soltanto Elisabetta Gregoraci. Anche l’ex marito della showgirl calabreseè sempre al centro del gossip. L’ultima clamorosa notizia che lo riguarda? Un’auto sua parcheggiata malamente in pieno centro a, che ha creato non pochi disagi. L’imprenditore però ha smentito clamorosamente: «Ero nella mia casa a Montecarlo, quel giorno a quell’ora… E poi io vado in giro con una Range Rover, non con una», ha affermato il manager. leggi anche l’articolo —> Iacopo Melio positivo al Covid: «Non esco di casa da un anno e mi sono ammalato»ha paralizzato ildicon la sua? Questa è la notizia che da stamattina rimbalza sul web e ...

