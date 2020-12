Chi è Nello Sorrentino, il fidanzato di Carlotta Dell’Isola (Di venerdì 18 dicembre 2020) Classe 1988, Nello Sorrentino è originario di Napoli, Campania, dov’è nato il 4 dicembre sotto il segno del Sagittario. Dell’infanzia e adolescenza di Sorrentino, inoltre, non abbiamo moltissime informazioni dal momento che non ha mai parlato. Nello Sorrentino è stato uno dei grandi protagonisti di Temptation Island 2020 grazie alla sua storia con Carlotta Dell’Isola. Il concorrente nato a Napoli nel 1988, ma cresciuto ad Anzio, è un agente immobiliare, ma ha avuto anche un passato come commerciante insieme a suo padre. Con lui, da giovanissimo, era impegnato nei mercati. I due hanno deciso di restare insieme dopo il loro percorso al programma. Ma a distanza di un mese da quel falò come staranno andando le cose per la coppietta? A quanto pare benissimo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Classe 1988,è originario di Napoli, Campania, dov’è nato il 4 dicembre sotto il segno del Sagittario. Dell’infanzia e adolescenza di, inoltre, non abbiamo moltissime informazioni dal momento che non ha mai parlato.è stato uno dei grandi protagonisti di Temptation Island 2020 grazie alla sua storia con. Il concorrente nato a Napoli nel 1988, ma cresciuto ad Anzio, è un agente immobiliare, ma ha avuto anche un passato come commerciante insieme a suo padre. Con lui, da giovanissimo, era impegnato nei mercati. I due hanno deciso di restare insieme dopo il loro percorso al programma. Ma a distanza di un mese da quel falò come staranno andando le cose per la coppietta? A quanto pare benissimo. ...

