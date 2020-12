Maradona | sì al test del dna | stop alla cremazione

zazoomblog : Stop alla cremazione di Maradona: Serve test del Dna per presunta sesta figlia - #cremazione #Maradona: #Serve - LazioChannel : #17dicembre Ancora polemiche sulla figura di #Maradona - Livia_DiGioia : RT @mattinodinapoli: Maradona, serve un nuovo test della paternità: stop alla cremazione del corpo - Sport_Mediaset : #Maradona: serve nuovo test di paternità, stop cremazione corpo. Secondo l'avvocato del fantasista, campioni del Dn… - sportli26181512 : Maradona, la figlia non riconosciuta ottiene il test del Dna: vietata la cremazione: Maradona, la figlia non ricono… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona test

(askanews) - Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perché il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Il campione, morto il mese scorso a 60 anni per ...Il cadavere di Diego Armando Maradona non può essere cremato per il momento perchè il suo corpo serve per effettuare un test di paternità. Maradona, l'omaggio ...