Pallanuoto | la Pro Recco fa suo il derby di Champions League con l’Ortigia

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Profa suo ilitaliano in: a Ostia i biancocelesti battono7-10, lo stesso risultato maturato a settembre in Coppa Italia. Primo tempo che vede protagonista Mandic: il mancino serbo riprende due volte, pareggiando il gol di Gallo che inaugura il tabellino e quello segnato da di Di Luciano a due minuti e mezzo dalla sirena.È una partita a scacchi tra Ortigia e Procon la trama della partita che non cambia neppure nel secondo tempo: Giacoppo riporta in vantaggio i suoi con un tiro che rimbalza sull’acqua e beffa Bijac, Ivovic trova il pareggio in superiorità con un bolide da posizione centrale deviato da un difensore siciliano. La transizione del capitano a 23 secondi dal cambio campo vale il 3-4 ed è un gol ...