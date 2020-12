La follia del weekend si paga Così la stretta a Natale è inevitabile Le migliaia di persone in strada non lasciano scelta Per il Cts vanno ripristinate le misure più dure

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 15 dicembre 2020) Non è tutto oro quello che luccica. E difatti, nonostante l’Italia si sia tinta per lo più di giallo, nelle ultime ore, la situazione non è affatto rassicurante. Tanto che il Comitato tecnico scientifico (Cts), a fronte di quanto accaduto domenica scorsa, giornata in cuidisi sono riversate nei negozi per gli acquisti di, ha chiesto al governo una linea più dura. Se da un lato c’è chi è a favore di un divieto agli spostamenti tra Comuni meno rigido, dall’altro lato c’è chi guarda alla Germania, che si appresta ad un nuovo lockdown, e chiede una linea simile. A“bisogna estendere le, altrimenti a gennaio saremo nei guai”, è la conclusione degli esperti al termine di un primo incontro che si è svolto con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione e diversi ...