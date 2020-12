Gessica Notaro, la Cassazione ha deciso: sentenza per Edson Tavares (Di martedì 15 dicembre 2020) Edson Tavares è stato condannato in via definitiva a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l’aggressione con l’acido ai danni di Gessica Notaro, sua ex fidanzata. L’aggressione: l’acido in faccia L’aggressione è avvenuta il 10 gennaio 2017. Gessica Notaro aveva appena parcheggiato sotto casa, a Rimini, dove aveva trovato Edson Tavares, capoverdiano di 32 anni, che cogliendola di sorpresa le aveva gettato in faccia dell’acido. La ragazza era dapprima corsa in casa chiedendo aiuto e poi era corsa in ospedale, dove aveva ricevuto immediate cure che erano andate avanti per lunghissimo tempo. Chi è Gessica Notaro La ragazza, che ha un passato come modella e come Miss Romagna ed ha fatto diverse ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020)è stato condannato in via definitiva a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per l’aggressione con l’acido ai danni di, sua ex fidanzata. L’aggressione: l’acido in faccia L’aggressione è avvenuta il 10 gennaio 2017.aveva appena parcheggiato sotto casa, a Rimini, dove aveva trovato, capoverdiano di 32 anni, che cogliendola di sorpresa le aveva gettato in faccia dell’acido. La ragazza era dapprima corsa in casa chiedendo aiuto e poi era corsa in ospedale, dove aveva ricevuto immediate cure che erano andate avanti per lunghissimo tempo. Chi èLa ragazza, che ha un passato come modella e come Miss Romagna ed ha fatto diverse ...

RaiNews : E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares… - Corriere : Gessica Notaro, la condanna definitiva: 15 anni e 5 mesi a Tavares, l’uomo che la sfregiò - repubblica : Gessica Notaro, la Cassazione conferma la condanna all'ex che la sfregiò con l'acido - NobileAnima : RT @redazioneiene: STASERA A LE IENE Confermata anche in Cassazione la condanna per l’ex compagno Edson Tavares #gessicanotaro #LeIene htt… - redazioneiene : STASERA A LE IENE Confermata anche in Cassazione la condanna per l’ex compagno Edson Tavares #gessicanotaro #LeIene -