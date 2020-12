Dei genitori hanno finto il ban del figlio di 6 anni da COD: Warzone solo per creare un video virale (Di martedì 15 dicembre 2020) La scorsa settimana vi avevamo riportato la notizia secondo cui, RowdyRogan, il bambino prodigio di sei anni giocatore di Call of Duty: Warzone era stato bannato da Activision. Ora, secondo quanto affermato da PC Gamer, tutto questo sarebbe stata una farsa architettata dai genitori per diventare virali. Activision quindi in questo caso non c'entra proprio nulla. Rogan, che ha solo sei anni, stava prendendo parte alla competizione annuale Faze5, dove i partecipanti da tutto il mondo partecipano a una serie di sfide per unirsi al clan FaZe. Gli ultimi cinque giocatori che sopravvivono possono unirsi all'organizzazione di eSport. RowdyRogan era arrivato nei primi 20 - come rivelato in un video sul suo canale YouTube - e aveva ricevuto la sfida di creare un ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) La scorsa settimana vi avevamo riportato la notizia secondo cui, RowdyRogan, il bambino prodigio di seigiocatore di Call of Duty:era stato bannato da Activision. Ora, secondo quanto affermato da PC Gamer, tutto questo sarebbe stata una farsa architettata daiper diventare virali. Activision quindi in questo caso non c'entra proprio nulla. Rogan, che hasei, stava prendendo parte alla competizione annuale Faze5, dove i partecipanti da tutto il mondo partecipano a una serie di sfide per unirsi al clan FaZe. Gli ultimi cinque giocatori che sopravvivono possono unirsi all'organizzazione di eSport. RowdyRogan era arrivato nei primi 20 - come rivelato in unsul suo canale YouTube - e aveva ricevuto la sfida diun ...

