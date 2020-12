Gonna lunga d’inverno: idee di look (Di lunedì 14 dicembre 2020) La Gonna lunga è un capo estremamente versatile e che non va relegato solamente al periodo estivo. Con gli opportuni accorgimenti di pesantezza e colore, può essere indossata tranquillamente anche in inverno e anzi, è un capo che consente dei look davvero stilosissimi. Vediamo insieme qualche idea. Gonna Staud, anfibi Sergio Rossi, ecopelliccia Pinko, pull Mila Schon, bracciale Pinko Gonna lunga d’inverno: metal In versione metallizzata mi piace moltissimo. Potete abbinarla ton sur ton, quindi con la gamma dei grigi se scegliete l’argento o dei gialli e degli ocra se preferite l’oro. Personalmente, credo che anche il colore a contrasto funzioni bene. Provate ad esempio con i toni accesi del rosa sull’argento o con il blu sull’oro: vedrete che bell’effetto! Fonte ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 dicembre 2020) Laè un capo estremamente versatile e che non va relegato solamente al periodo estivo. Con gli opportuni accorgimenti di pesantezza e colore, può essere indossata tranquillamente anche in inverno e anzi, è un capo che consente deidavvero stilosissimi. Vediamo insieme qualche idea.Staud, anfibi Sergio Rossi, ecopelliccia Pinko, pull Mila Schon, bracciale Pinko: metal In versione metallizzata mi piace moltissimo. Potete abbinarla ton sur ton, quindi con la gamma dei grigi se scegliete l’argento o dei gialli e degli ocra se preferite l’oro. Personalmente, credo che anche il colore a contrasto funzioni bene. Provate ad esempio con i toni accesi del rosa sull’argento o con il blu sull’oro: vedrete che bell’effetto! Fonte ...

