Covid, nelle ultime 24 ore 19.903 nuovi casi e 649 decessi. Aumentano i guariti ed i dimessi (Di sabato 12 dicembre 2020) A leggere bene i dati ed i numeri relativi al coronavirus, fa impressione apprendere che, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono stati effettuati qualcosa come 24.063.029 tamponi con test molecolare. nelle ultime 24 ore sono stati ad esempio eseguiti 196.439 (ieri 190.416), che hanno individuato altri 19.903 nuovi contagi. Dunque, rende noto il ministero della Salute nel suo quotidiano bollettino, attualmente i positivi (non ‘malati’), sono scesi a 684.848. Il Veneto è la regione più colpita, segue la Lombardia… da domani in ‘zona gialla’… E’ ormai da diversi giorni che il Veneto ha ‘spodestato’ la Lombardia in relazione alle regioni maggiormente colpite dai nuovi contagi, con ben 5098 nuovi. Tuttavia, Lombardia, che si appresta a trasformarsi in ‘zona gialla’ (!), oggi ne conta altri 2.736. Seguono ... Leggi su italiasera (Di sabato 12 dicembre 2020) A leggere bene i dati ed i numeri relativi al coronavirus, fa impressione apprendere che, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono stati effettuati qualcosa come 24.063.029 tamponi con test molecolare.24 ore sono stati ad esempio eseguiti 196.439 (ieri 190.416), che hanno individuato altri 19.903contagi. Dunque, rende noto il ministero della Salute nel suo quotidiano bollettino, attualmente i positivi (non ‘malati’), sono scesi a 684.848. Il Veneto è la regione più colpita, segue la Lombardia… da domani in ‘zona gialla’… E’ ormai da diversi giorni che il Veneto ha ‘spodestato’ la Lombardia in relazione alle regioni maggiormente colpite daicontagi, con ben 5098. Tuttavia, Lombardia, che si appresta a trasformarsi in ‘zona gialla’ (!), oggi ne conta altri 2.736. Seguono ...

