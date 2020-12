Amici 20, puntata di sabato 12 dicembre 2020 in diretta – Riccardo perde la sfida contro la new entry Tommaso ma resta nella scuola. Celentano si dichiara a Samuele: «Sei un artista» (Di sabato 12 dicembre 2020) Maria De Filippi - Amici 20 Amici 20 arriva al quinto speciale del sabato pomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione di giovedì. Amici 20: la diretta minuto per minuto della puntata di sabato 12 dicembre 2020 14.10: Aspettando Amici… con Maria De Filippi che annuncia e accoglie l’ospite della puntata. Arriva Giordana Angi, che canta piano e voce la nuova Siccome sei. Giordana Angi - Amici 20 14.15: La conduttrice spiega che in settimana il pubblico ha votato via social chi merita una seconda esibizione in ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 dicembre 2020) Maria De Filippi -2020 arriva al quinto speciale delpomeriggio e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione di giovedì.20: laminuto per minuto delladi1214.10: Aspettando… con Maria De Filippi che annuncia e accoglie l’ospite della. Arriva Giordana Angi, che canta piano e voce la nuova Siccome sei. Giordana Angi -20 14.15: La conduttrice spiega che in settimana il pubblico ha votato via social chi merita una seconda esibizione in ...

ChiaraCirce : C’è un po’ di Amici in questa puntata di C’è posta per te. #amici2020 - rumecoladdicted : comunque c’è un po’ di “C’è posta per te” in questa puntata di Amici #Amici20 - Waitouis : ma può finire sta puntata di Amici che voglio vedere Ciccio Oppini a Verissimo dai su - ISecretgarden : Ma perché quest'anno piango ad ogni puntata di amici? Starò mica invecchiando ????, viva le emozioni, viva emozionarai sempre!!! ?? @RudyZerbi - savasandio : non so se sto invecchiando, ma piango ad ogni puntata di amici #Amici2020 -

Ad Amici 20 Riccardo ha perso la sfida contro tommaso. Il ballerino però è riuscito a rimanere nella scuola di Maria De Filippi. Il video Witty Tv.

Amici 20: Rudy Zerbi infuriato con Evandro | Video Witty Tv0

Ad Amici 20 Rudy Zerbi si è infuriato con Evandro. Il professore di canto ha detto al giovane talento di non voler più lavorare con lui. Il video Witty Tv.

