The Voice Senior: chi è Giulio Todrani, il cantante che ha conquistato i giudici (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella seconda puntata di The Voice Senior, trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici, Giulio Todrani ha conquistato i giudici con To Love Somebody di Michael Bolton, entrando così nel team di Loredana Berté. Biografia e carriera del cantante Nel 1943, a Roma, nasce Giulio Todrani. Fin da subito mostra interesse nei confronti della musica e nel 1974 inizia la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli (Giulio) & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi sotto la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo. Todrani passa poi a un lavoro individuale, ma nel 1985 ritorna a lavorare con la Cracchiolo. Nel 1989 vediamo i due separarsi definitivamente. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nella seconda puntata di The, trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici,hacon To Love Somebody di Michael Bolton, entrando così nel team di Loredana Berté. Biografia e carriera delNel 1943, a Roma, nasce. Fin da subito mostra interesse nei confronti della musica e nel 1974 inizia la sua carriera con Angela Cracchiolo nel duo Juli () & Julie (Angela), pubblicando diversi dischi sotto la casa discografica italiana Yep e riscuotendo un discreto successo.passa poi a un lavoro individuale, ma nel 1985 ritorna a lavorare con la Cracchiolo. Nel 1989 vediamo i due separarsi definitivamente. ...

