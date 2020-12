Lo studio | ' I morti dovuti alle conseguenze psicologiche e non della pandemia superano quelli per il virus'

(Di giovedì 10 dicembre 2020) 'In Italia, I pazienti reumatici no -19 ma con malattie infiammatorie articolari hanno dovuto subire un doppio stress, terapeutico e psicologico, nel momento in cui le loro prestazioni di cura sono ...

Frances47226166 : RT @LucillaMasini: Secondo l'antiabortista no-Vax Pileggi, lo studio sui vaccini viene fatto sui feti morti. Sì, e la pillola antiabortiva… - LamonacaSabino : RT @LucillaMasini: Secondo l'antiabortista no-Vax Pileggi, lo studio sui vaccini viene fatto sui feti morti. Sì, e la pillola antiabortiva… - thecoolmauri : RT @LucillaMasini: Secondo l'antiabortista no-Vax Pileggi, lo studio sui vaccini viene fatto sui feti morti. Sì, e la pillola antiabortiva… - LucillaMasini : Secondo l'antiabortista no-Vax Pileggi, lo studio sui vaccini viene fatto sui feti morti. Sì, e la pillola antiabor… - cristiangori5 : @edocardella @CarloCalenda @villani_andrea Sì certo sono stati fatti troppi errori,ma dire che l’incidenza dei mort… -

Ultime Notizie dalla rete : studio morti

Dire

«In Italia, I pazienti reumatici no Covid-19 ma con malattie infiammatorie articolari hanno dovuto subire un doppio stress, terapeutico e psicologico, nel momento in cui le ...L’AQUILA – Aumentati gli incidenti stradali nell’ultimo anno in provincia dell’Aquila, con un drammatico incremento di quelli mortali, mentre il numero dei feriti è rimasto pressoché uguale. È quanto ...All’epoca della Grande guerra patriottica lavorava come telegrafista: fu lei a riferire a Mosca la resa incondizionata della Germania nazista nella notte tra l’8 e il 9 maggio 1945 ...