Al via la serie tv sui Savoia nello stile di The Crown | dettagli su location e riprese

Ci sarà una serie tv sui Savoia; l'annuncio è stato dato dal sito Mole24 che svela i primi dettagli sulla produzione italo-francese. Se avete amato The Crown, lo show britannico di successo lanciato da Netflix che racconta il regno di Elisabetta II, il progetto sulla casa reale sabauda aspira a seguire lo stesso stile narrativo – quindi con attori diversi che interpreteranno i membri della famiglia reale in altrettante epoche storiche. Stando a quanto rivelato da Mole24, la serie tv sui Savoia è già in fase di scrittura, e i copioni dovevano essere completati in autunno. Tuttavia, complice la pandemia, i lavori si sono rallentati, facendo slittare il tutto al prossimo anno. La storia seguirà le vicende della casata – unendo un sapiente mix di realtà e fantasia –

La serie tv sui Savoia porta le firme illustri di Commission Torino Piemonte, Lume Torino e Les Films d’Ici – casa di produzione transalpina. Gli autori, come spiega Mole24, non nascondono che l ‘idea del progetto sia stato ispirato da The Crown , pertanto il budget a disposizione non sarà inferiore a quello messo a disposizione da Netflix.

Al via la produzione italo-francese, che vede protagonista la Film Commission Torino Piemonte, Lume Torino e Les Films d’Ici, casa di produzione td’Oltralpe. La nuova serie Tv su casa Savoia promette spettacolo e sarà realizzata sul modello della serie britannica The Crown , lanciata da Netflix.

