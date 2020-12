Perché | oggi | non si può licenziare questo Governo e farne uno nuovo?

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) In Lombardia, dove mi trovo, è accesa la frenesia dell’attesa. L’11 o il 13 dicembre da arancione a zona gialla. Anch’io aspetto quel giorno con davanti a me la lista delle cose da fare lasciate da parte in queste settimane. In Emilia-Romagna, da poco entrata nel color canarino si è registrato gran movimento. Le cronache della stampa riportano, come esempio negativo, il flusso di gente in viale Ceccarini. A Riccione. Con le lamentele, i giudizi critici dei politici, allegate. Ho raccontato in modo secco, senza fronzoli un fatto che spiega linearmente il caos sociale, normativo e le contraddizioni organizzative grossolane apprese, in cui ci troviamo. Si è fatto il cambio colori delle regioni per che cosa?la gente non vada nei negozi, non si rechi al ristorante, muoversi in auto da un comune all’altro per una sforbiciata ai capelli o per qualsivoglia ...